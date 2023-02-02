Спецоперация 02 февраля 2023, 21:56 ВСУ безуспешно пытались атаковать в районе Кременной Советник врио главы ДНР Кимаковский: атаки ВСУ в районе Кременной закончились поражением РИА «Новости»

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Украинские военные предпринимают попытки атак в районе Кременной в Луганской Народной Республике, направляя туда небольшие группы, но безуспешно. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

«Противник пробовал контратаковать несколькими группами, <…>, но только за вчера он понес существенные потери в живой силе и технике», — отметил он.

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Также Кимаковский рассказал, что российские солдаты из десантно-штурмового полка захватили один блокпост и взяли в плен несколько человек. Один из пленных находился в состоянии наркотического опьянения.

«Люди с украинской стороны боятся сражаться, поэтому их гонят в бой командиры, гонят в бой их наркотики», — сказал врио главы ДНР.

В настоящее время линия соприкосновения в ЛНР проходит в пяти-семи километрах от поселка Кременная.

По данным Минобороны РФ, 2 февраля группировка войск «Центр» нанесла удар по подразделениям ВСУ на Краснолиманском направлении. В результате потери украинских националистов составили свыше 100 человек.