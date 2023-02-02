Важное 02 февраля 2023, 15:09 ВСУ лишились более 100 бойцов на Краснолиманском направлении Минобороны РФ сообщило о потере ВСУ более 100 бойцов на Краснолиманском направлении

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Группировка войск «Центр» ВС России ударила по подразделениям ВСУ на Краснолиманском направлении. В результате этого украинские националисты потерпели там поражение и потеряли свыше 100 военных, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, группировка «Центр» нанесла поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Это произошло около населенного пункта Кармазиновка в ЛНР и рядом с Серебрянским лесничеством.

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«Потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 100 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и гаубицу Д-30», — сказал Конашенков.

Вооруженные силы Украины несут потери и на Донецком направлении. Российские военные ударили по подразделениям 3-й бригады Нацгвардии и 59-й мотопехотной бригады ВСУ около населенных пунктов Васюковка и Первомайское в ДНР.