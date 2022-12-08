Спецоперация 08 декабря 2022, 20:24 ВСУ безуспешно попытались прорвать оборону у Водяного Помощник главы МВД ЛНР Киселев: ВСУ безуспешно попытались прорвать оборону у Водяного РИА «Новости»

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Украинские войска попытались прорвать оборону у села Водяного в Донецкой Народной Республике. Они использовали бронемашины Mastiff, но российские бойцы дали им отпор. Об этом в своем Telegram-канале сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

Оборону у населенного пункта держал отдельный разведывательный батальон спецназначения морской пехоты «Спарта», а также отдельный штурмовой батальон «Сомали».

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«Бойцы <…> при поддержке 238-й артбригады отбили наступление противника в направлении населенного пункта Водяное», — заявил Киселев.

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Он уточнил, что ВСУ отправили в наступление 15 единиц техники. Украинские военнослужащие передвигались на боевых машинах пехоты и бронеавтомобилях Mastiff, которые им предоставила Великобритания. Еще бойцы использовали МТ-ЛБ — многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный.

Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что за сутки российские войска уничтожили более 200 украинских солдат. Военным удалось остановить атаки на Донецком и Южно-Донецком направлениях.