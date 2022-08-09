ВСУ атаковали запорожский город Токмак
Представитель администрации Запорожской области Рогов сообщил об атаке ВСУ на Токмак Запорожской области
Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Токмаку Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, в мирном городе уничтожены объекты гражданской инфраструктуры.
«К счастью, жертв среди населения нет. Повреждены и уничтожены объекты гражданской инфраструктуры. Количество поврежденных объектов и характер разрушений уточняются. Проводится оценка нанесенного ущерба», — сообщил Рогов.
Массированный обстрел города велся минувшей ночью.
Ранее ВСУ обстреляли населенный пункт Днепровка в Запорожской области ракетами «Ураган», внутри которых были запрещенные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток». От прилетов украинских снарядов пострадал мужчина, он получил травмы ног.