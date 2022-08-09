ВСУ атаковали запорожский город Токмак

Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Токмаку Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, в мирном городе уничтожены объекты гражданской инфраструктуры.

«К счастью, жертв среди населения нет. Повреждены и уничтожены объекты гражданской инфраструктуры. Количество поврежденных объектов и характер разрушений уточняются. Проводится оценка нанесенного ущерба», — сообщил Рогов.

Массированный обстрел города велся минувшей ночью.

Ранее ВСУ обстреляли населенный пункт Днепровка в Запорожской области ракетами «Ураган», внутри которых были запрещенные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток». От прилетов украинских снарядов пострадал мужчина, он получил травмы ног.