Спецоперация 18 апреля 2024, 09:53 ВСУ активизировались на Кременском направлении Марочко: ВСУ активизировались на Сватово-Кременском участке Michal Burza/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Читать 360tv в

ВСУ немного активизировались на Сватово-Кременском направлении — они пытаются вернуть утраченные позиции. Об этом в Telegram-канале рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, сославшись на собственные источники.

«В районах населенных пунктов Терны, Торское и Червоная Диброва отмечаются более интенсивные действия украинских боевиков, направленные на возвращение утраченных позиций», — написал он.

Реклама

Марочко пояснил, что на указанном направлении выросло количество стрелковых и артиллерийских обстрелов и случаев применения дронов. Боевики 3-й украинской штурмовой бригады также активизировались.

Ранее отставной подполковник также сообщил журналистам, что в Харьков и Харьковскую область завозят крупные партии генераторов для военных и промышленных объектов. Со складов их забирают военнослужащие и сотрудники государственных предприятий. Кроме того, в регион отправляют дорогие автономные электроподстанции.