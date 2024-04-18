Спецоперация 18 апреля 2024, 08:25 Украинские власти отправили в Харьков дорогостоящее оборудование для объектов Марочко: в Харьков в больших объемах завезли партии генераторов Unsplash

Читать 360tv в

Украинские власти заводят крупные партии генераторов в Харьков и Харьковскую область для военных и промышленных объектов. Об этом РИА «Новости» рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Привезенные генераторы завозят вначале на склады, после чего их забирают представители госпредприятий и военнослужащие», — подчеркнул он.

Реклама

Эксперт отметил, что в регион также отправляют автономные электроподстанции. По словам Марочко, это оборудование очень дорогое, и его производят ведущие мировые бренды.

«Позволяет запитать небольшие промышленные предприятия и военные объекты», — добавил он.

Ранее подполковник в отставке сообщил, что спецслужбы Украины организуют под Харьковом «спящие» террористические ячейки. Он указал, что это подобие партизанского движения украинские власти будут использовать после освобождения российскими войсками Харьковской области. Ячейки заставят заниматься диверсиями, разведкой и дискредитацией ВС России.