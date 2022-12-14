Спецоперация 14 декабря 2022, 09:33 Марочко предупредил о возможных провокациях ВСУ в Сватово Офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что ВСУ готовят провокации в Сватово Пресс-служба МЧС России по Московской области

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Бойцы ВСУ могут устроить ряд серьезных диверсий на объектах гражданской и логистической инфраструктуры Сватово. Об этом ТАСС заявил офицер НМ ЛНР Андрей Марочко. Такую информацию ему предоставили разведчики.

«Спецслужбы Украины и США предлагают начать террористическую деятельность в данном районе. Целями для диверсий могут стать сватовские госучреждения, объекты гражданской инфраструктуры и логистические развязки», — рассказал он.

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Недавно Марочко сообщал, что командование Вооруженных сил Украины приняло решение перебросить дополнительные подразделения бойцов к Сватову. Такое решение они приняли из-за успехов ВС России. А недавно бойцы ВСУ устроили перестрелку между своими позициями. Инцидент произошел в районе населенного пункта Кременная в ЛНР.

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Из-за дефицита военной техники и транспорта украинская армия испытывает сложности при эвакуации раненых и доставке личного состава на позиции.