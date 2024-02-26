Спецоперация 26 февраля 2024, 16:55 Вслед за мужем. Депутат челябинского ЗакСа Колесникова отправилась на СВО Депутат челябинского ЗакСа Колесникова вслед за мужем отправилась на СВО РИА «Новости»

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Депутат ЗакСа Челябинской области Лена Колесникова отправилась в зону СВО в качестве добровольца. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального парламента сообщило РИА «Новости».

«Да, мы подтверждаем. <…> Никаких препятствий для этого у нее нет», — подчеркнули собеседники агентства.

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Информацию прокомментировали также в пресс-службе челябинского регионального отделения «Единой России». Там уточнили, что факт подписания контракта Колесниковой в качестве добровольца подтвердил спикер заксобрания, руководитель фракции «ЕР» Олег Гербер.

Колесникова родилась в 1969 году. В сентябре 2020 года ее избрали депутатом ЗакСа Челябинской области седьмого созыва. Также работала депутатом регионального парламента пятого и шестого созывов.

Известно, что она состоит в браке с депутатом Госдумы Олегом Колесниковым. В их семье трое детей, указало агентство.

Ранее Олег Колесников сообщал на своей странице во «ВКонтакте», что находится в зоне СВО как доброволец, служит замкомандира бригады БПЛА «Гром-Каскад» Воздушно-космических сил России.