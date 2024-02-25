25 февраля 2024, 22:49
«Меньше равнодушия». Симоньян призвала россиян проявить энтузиазм во время СВО
Журналистка Симоньян призвала проявлять меньше равнодушия во время СВО
Россиянам следует помнить, что бойцы на поле боя выполняют задачи специальной операции. Об этом заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «Россия 1».
Кроме тех людей, которые находятся в зоне СВО, и их семей, вся остальная страна должна каждое утро вспоминать о происходящем на передовой. Необходимо проявлять больше энтузиазма, тогда решения в государстве будут принимать быстрее, подчеркнула Симоньян.
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«Мы должны сейчас <…> каждый на своем месте проявлять немножко больше энтузиазма и немножко меньше равнодушия», — заявила она.
Журналистка добавила, что перелом в ходе специальной операции произошел благодаря невероятному мужеству и силе духа российских военных. При этом большая часть бойцов на передовой — добровольцы.
Ранее Симоньян отметила, что сейчас надо молиться за военнослужащих, помогать фронту, беженцам и семьям, По ее словам, «открывать шампанское еще рано», но оно уже стоит в холодильнике, сообщила газета «Петербургский дневник».
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