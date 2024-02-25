Спецоперация 25 февраля 2024, 22:49 «Меньше равнодушия». Симоньян призвала россиян проявить энтузиазм во время СВО Журналистка Симоньян призвала проявлять меньше равнодушия во время СВО РИА «Новости»

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Россиянам следует помнить, что бойцы на поле боя выполняют задачи специальной операции. Об этом заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «Россия 1».

Кроме тех людей, которые находятся в зоне СВО, и их семей, вся остальная страна должна каждое утро вспоминать о происходящем на передовой. Необходимо проявлять больше энтузиазма, тогда решения в государстве будут принимать быстрее, подчеркнула Симоньян.

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«Мы должны сейчас <…> каждый на своем месте проявлять немножко больше энтузиазма и немножко меньше равнодушия», — заявила она.

Журналистка добавила, что перелом в ходе специальной операции произошел благодаря невероятному мужеству и силе духа российских военных. При этом большая часть бойцов на передовой — добровольцы.

Ранее Симоньян отметила, что сейчас надо молиться за военнослужащих, помогать фронту, беженцам и семьям, По ее словам, «открывать шампанское еще рано», но оно уже стоит в холодильнике, сообщила газета «Петербургский дневник».