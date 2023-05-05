05 мая 2023, 05:06
ВСК России ударили по иностранным инструкторам в Черниговской области
Российская авиация ударила по иностранным инструкторам ВСУ. Место их дислокации находилось в Черниговской области. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
«Оперативно-тактической авиацией группировки нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов, сосредоточению личного состава, вооружения и военной техники 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны», — заявил он.
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Под огонь попал пункт дислокации, расположенный у населенного пункта Лизуновка. Иностранцы были в Новгород-Северском районе Черниговской области.
Также российские военные уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении. Бойцы сорвали ротацию четырех подразделений войск ВСУ.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении топливного хранилища ВСУ под Кировоградом.
ВСУ
Россия
Специальная военная операция РФ на Украине
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