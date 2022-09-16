Эксклюзив 16 сентября 2022, 13:10 Поделиться Telegram

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Viber «Всеобщая мобилизация — это уже агония». Профессор Винокуров назвал цель контрнаступления ВСУ Профессор дипломатической академии МИД России Винокуров рассказал о тактике ВСУ в Херсоне Официальный сайт

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Киевский режим отправляет в бой неподготовленных бойцов, не обращая внимания на потери. Руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Лиги военных дипломатов, профессор дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров заявил «360», что президент Украины Владимир Зеленский пытается любой ценой спасти себя и добиться военной помощи с Запада.

По его словам, стратегический смысл попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины заключается в том, чтобы показать коллективному Западу, что они продолжают сражаться и нуждаются в военно-технической помощи.

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«Но с точки зрения результатов происходящее не должно вводить в заблуждение — в военном деле это не такое уж крупное достижение», — заметил Владимир Винокуров.

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В четверг украинские военные попытались войти в Херсонскую область через Кинбурнскую косу со стороны Черного моря. Власти региона связали это с тем, что в пяти километрах от места высадки находится еще один стратегически важный населенный пункт — Очаков.

Владимир Винокуров объяснил, что там под эгидой Великобритании создавали инфраструктуру и планировали построить здание военно-морской базы. Это направление помогло бы «прорубить окно в Крым» и Приднестровье.

Фактически контрнаступления не произошло, однако на Западе действия ВСУ приняли с большим восторгом.

Владимир Винокуров также обратил внимание на отношение руководства Украины к своим гражданам. Их отправляют в зону боевых действий в приказном порядке, совершенно неподготовленными.

«Всеобщая мобилизация — это уже агония. Бросают неподготовленных пацанов, не считаясь с потерями. Этого Зеленскому никто не простит», — сказал он.

Судя по всему, украинский президент пытается защитить лично себя любой ценой. Однако только переговоры помогут ему спастись.

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