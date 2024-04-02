Спецоперация 02 апреля 2024, 06:03 «Всему миру стало очевидно». Россия в ходе СВО разрушила несколько западных мифов Дипломат Гаврилов: РФ развеяла мифы о доминировании военных стандартов Запада РИА «Новости»

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Россия на Украине получила полезные уроки и развеяла в ходе специальной военной операции много мифов о превосходстве западных стандартов. Об этом заявил в беседе с РИА «Новости» глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Всему миру стало очевидно, что использование ВСУ западного вооружения и якобы передовых натовских методов планирования операций не может обеспечить превосходство на поле боя», — сказал он.

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Гаврилов отметил, что по некоторым показателям даже произведенная во времена Советского союза военная техника превосходит зарубежные образцы. Это показало уничтожение российскими бойцами поставленных Украине танков Leopard, Challenger и Abrams.

Дипломат подчеркнул, что военно-промышленный комплекс (ВПК) России десятикратно нарастил производство определенных видов продукции, несмотря на западные санкции.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что новые сверхмощные планирующие авиабомбы ФАБ-3000 позволят ВС РФ уничтожить важнейшие мосты через Днепр и оставить украинских военных на левом берегу без снабжения. По его словам, ВСУ могут не продержаться даже до июля.