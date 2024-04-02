Мир 02 апреля 2024, 04:29 ФАБ-3000 позволят России окружить ВСУ без наземной операции Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ФАБ-3000 позволят ВСК РФ уничтожить мосты через Днепр РИА «Новости»

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Новые сверхмощные планирующие авиабомбы ФАБ-3000 позволят российской армии уничтожить важнейшие мосты через Днепр и оставить ВСУ на левом берегу без снабжения. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил экс-анатилик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Я думаю, что следующим шагом Россия начнет выбивать мосты. Эти [бомбы] ФАБ-3000 могут уничтожать мосты», — заявил бывший аналитик.

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Воздушная кампания ВКС России лишит снабжения группировку ВСУ на левом берегу Днепра. Джонсон заявил, что российская авиация с ФАБ-300 позволит войскам окружить украинскую армию без наземной операции. Аналитик предупредил, что Украина рискует не продержаться даже до июля.

Удары ВС России по критической инфраструктуре Украины полностью срывают все планы Киева по производству миллионов дронов и снарядов. Украина осталась без света из-за повреждения энергетических объектов.