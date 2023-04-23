Спецоперация 23 апреля 2023, 07:59 ВС России захватили в плен бойцов украинского батальона «Эдельвейс» — СМИ «Русская весна»: ВС РФ взяли в плен бойцов украинского батальона «Эдельвейс» РИА «Новости»

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Батальон Луганской Народной Республики «Заря», входящий во 2-й армейский корпус армии России, захватил в плен боевиков украинской бригады «Эдельвейс». Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

С боевиками провели экспресс-допрос. Один из них был ранен. Уточняется, что всех военнопленных передали в «соответствующие органы», содержат в чистоте и тепле. Военкоры призвали ВСУ сдаваться в плен, чтобы сохранить себе жизнь.

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В феврале президент Украины Владимир Зеленский присвоил название «Эдельвейс» 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ за образцовое выполнение задач. Об этом писал RT. Отмечалось, что такое же название когда-то носила горнопехотная дивизия вермахта.

Ранее американские СМИ отметили, что качество украинских войск снизилось из-за потери опытных солдат и офицеров. У оставшихся подразделений «нет людей и оружия», и едва ли они могут провести эффективное контрнаступление.