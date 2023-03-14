Мир 14 марта 2023, 03:21 Причину ухудшения качества ВСУ раскрыли в США WP: качество ВСУ ухудшилось из-за больших потерь среди опытных солдат РИА «Новости»

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Качество войск Вооруженных сил Украины за год боевых действий значительно ухудшилось. Об этом написала газета The Washington Post.

Журналисты издания указали на ухудшение качества украинских войск, объяснив эту тенденцию потерей опытных бойцов и офицеров. Поэтому сейчас многие из представителей руководства Украины выражают сомнения по поводу способности ВСУ начать контрнаступление.

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«У нас нет людей и оружия», — заявил один анонимный чиновник.

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Среди потерь Украины указываются много младших офицеров, которых обучали США. Согласно информации должностного лица из ФРГ, которое пожелало остаться неназванным, по подсчетам Германии, не меньше 120 тысяч украинских военных погибли или получили ранения.

При этом украинские власти готовят войска для контрнаступления и удерживают их от текущих боев, в том числе под Артемовском. Чиновники из США уверены, что ВСУ начнут контрнаступление в конце апреля или начале мая.

Украинским военным в Артемовске не хватает боеприпасов и вооружения. Как сообщил начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» ВСУ Никита Шандыба, ВСУ также сталкиваются с различными сложностями из-за погодных условий.