22 мая 2023, 23:42
ВС России взяли в плен боевиков 93-й бригады ВСУ «Холодный яр» — СМИ
«РВ» показала кадры сдачи в плен трех военных 93-й бригады ВСУ «Холодный яр»
Российские военные взяли в плен трех боевиков 93-й бригады ВСУ «Холодный Яр». Кадры сдачи в плен украинских военных опубликовал Telegram-канал «Русская весна».
На кадрах видно, что сдаче украинских военных предшествовала перестрелка в лесном массиве. В итоге бойцы ВСУ сложили оружие. Командир российского подразделения выяснил, какое количество военных скрывается в зарослях, потребовал снять бронежилеты и сдаться. Солдат отправили в лагерь для военнопленных.
В начале мая бойцы этой же бригады массово сдались в плен российским подразделениям. Они оказались мобилизованными и сдача в плен сохранила им жизнь. Последний раз об остатках 2-го механизированного батальона 93-й бригады «Холодный Яр» было слышно при отступлении в район «Домино» при взятии Артемовска бойцами «Вагнера».
Ранее сообщалось, что российские войска во время боев за фланги в Артемовске уничтожили штаб ВСУ с офицерами бригады «Эдельвейс». Удар нанес отряд «Невский».
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