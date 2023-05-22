Спецоперация 22 мая 2023, 23:42 ВС России взяли в плен боевиков 93-й бригады ВСУ «Холодный яр» — СМИ «РВ» показала кадры сдачи в плен трех военных 93-й бригады ВСУ «Холодный яр» Официальное интернет-представительство президента Украины

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Российские военные взяли в плен трех боевиков 93-й бригады ВСУ «Холодный Яр». Кадры сдачи в плен украинских военных опубликовал Telegram-канал «Русская весна».

На кадрах видно, что сдаче украинских военных предшествовала перестрелка в лесном массиве. В итоге бойцы ВСУ сложили оружие. Командир российского подразделения выяснил, какое количество военных скрывается в зарослях, потребовал снять бронежилеты и сдаться. Солдат отправили в лагерь для военнопленных.

В начале мая бойцы этой же бригады массово сдались в плен российским подразделениям. Они оказались мобилизованными и сдача в плен сохранила им жизнь. Последний раз об остатках 2-го механизированного батальона 93-й бригады «Холодный Яр» было слышно при отступлении в район «Домино» при взятии Артемовска бойцами «Вагнера».

Ранее сообщалось, что российские войска во время боев за фланги в Артемовске уничтожили штаб ВСУ с офицерами бригады «Эдельвейс». Удар нанес отряд «Невский».