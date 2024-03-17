Мир 17 марта 2024, 02:31 Генерал рассказал, откуда ВСУ бьют по Белгородской области Генерал Липовой: ВСУ обстреливают Белгород из Харьковской области РИА «Новости»

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Расчеты реактивных систем залпового огня Vampire ВСУ обстреливают Белгородскую область с территории Харьковской области. Своим предположением в беседе с News.ru поделился Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

По его словам, украинские боевики наносят удары по российским регионам из небольших населенных пунктов

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«Предположу, что кочующие расчеты РСЗО Vampire или любой другой действуют с территории Харьковской области. украинцы разворачивают РСЗО и выпускают полный пакет, провоцируя Россию нанести удар, а потом уезжают. Варварская натовская тактика», — заявил Липовой.

По его мнению, своими атаками киевский режим пытается сорвать выборы президента России, но безрезультатно. Липовой уверен, что украинский лидер Владимир Зеленский совсем отчаялся, поэтому попытки помешать голосованию продолжатся.

Российские военные уничтожили одну из реактивных систем залпового Vampire, которая обстреляла Белгород 15 марта. Один из расчетов обнаружили разведчики.