Спецоперация 22 мая 2023, 05:06 ВС России впервые нанесли мощный комбинированный удар по объектам в Днепропетровске — СМИ РВ: ВС России впервые нанесли мощный комбинированный удар по объектам в Днепропетровске РИА «Новости»

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Российские военные впервые нанесли мощнейший комбинированный удар по расположенным в Днепропетровске объектам. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«В городе за прогремела серия сильных взрывов (не менее 16). Удар нанесен крылатыми ракетами Х-101, Х-22, баллистическими ракетами и беспилотниками „Шахид/Герань“», — уточнили авторы публикации.

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По их информации, после атаки начался пожар. Затем по намеченным целям снова ударили дроны. Еще военные поразили объекты в подконтрольных Киеву Запорожье и Харькове.

«Другие ракеты и дроны-камикадзе продолжают полет к своим целям. Взрывы в Николаевской области», — заявили военкоры.

Ранее украинские СМИ писали, что в Днепропетровске прогремели взрывы. Никаких подробностей журналисты не привели. В регионе объявили воздушную тревогу. Через некоторое время сирены включили по всей территории страны. Местных жителей призвали пройти в ближайшие укрытия.