Спецоперация 17 августа 2023, 08:50 ВС России уничтожили укрепления и технику ВСУ огнем из миномета «Василек» в Клещеевке Минобороны: расчеты миномета «Василек» поразили ВСУ в районе Клещеевки

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Бойцы Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожили укрепления, технику и живую силу ВСУ из 82-миллиметрового автоматического миномета «Василек». Российские силы нанесли противнику удары в районе Клещеевки к югу от Артемовска. Кадры работы ВС РФ опубликовало Минобороны.

В ведомстве указали, что минометы «Василек» наносят огневое поражение темповым огнем по четыре мины. Одно орудие может уничтожить цель на расстоянии до 600 метров. По этой причине миномет стал одной из самых приоритетных целей ВСУ.

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Российские бойцы применили тактику кочующего орудия со сменой огневой позиции сразу после стрельбы. Так ВС России избежали потерь во время ответного огня ВСУ.

Командир с позывным Ардон указал, что каждый день украинские военные пытаются нанести удар по российским подразделениям, находящимся в активной обороне. Однако у ВСУ ничего не выходит.

«Благодаря нашим активным действиям противник ежедневно несет огромные потери как в живой силе, так и в технике», — заявил Ардон.

Ранее бойцы группировки «Юг» ракетными ударами уничтожили украинские пункты управления РЭБ и ПВО в Краматорске. ВС РФ также поразили гаубицу М777 рядом с Звановкой, гаубицу Д-20 около Спорного и Д-30 в Северске.