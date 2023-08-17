Спецоперация 17 августа 2023, 07:33 Российские ракетные войска поразили украинские пункты управления РЭБ и ПВО Группировка «Юг» в Краматорске ликвидировала пункты управления РЭБ и ПВО противника РИА «Новости»

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Ракетные войска ВС России ударили по пункту управления радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) украинских войск в Краматорске. Об этом РИА «Новости» сообщил глава пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Астафьев указал, что российские силы уничтожили полевой склад ВСУ, два пункта временной дислокации, полевой склад боеприпасов и три украинских пикапа, находящихся около Бердычева, Авдеевки и Первомайского.

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В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили гаубицу М777 около Звановки, гаубицу Д-20 вблизи Спорного и Д-30 в Северске.

«Нанесены удары управляемыми боеприпасами по объектам ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях», — указал Астафьев.

Российские подразделения также поразили пункт временной дислокации 4-й бригады нацгвардии Украины и два пункта временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ранее группировка «Восток» ликвидировала украинский склад боеприпасов в Константиновке и ЗРК «Стрела-10» ВСУ в Антоновке.