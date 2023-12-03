Спецоперация 03 декабря 2023, 14:33 ВС России уничтожили украинский командный пункт центра управления ПВО около Днепропетровска ВС России ликвидировали командный пункт управления ПВО ВСУ возле Днепропетровска РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные успешно нанесли удар по заглубленному командному пункту, отвечающему за управление и оповещение ПВО воздушного командования ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Военный объект находился в районе Днепропетровска. ВС России использовали при атаке БПЛА, авиацию, ракетные войска и артиллерию. Они также ликвидировали склады горючего около Миргорода в Полтавской области и в районе Хмельницкого. Военнослужащие уничтожили арсенал боеприпасов в Николаевской области, а также живую силу и технику противника в 107 районах.

Реклама

На Запорожском направлении ВС России отбили атаку ВСУ, противник потерял до 20 боевиков и два автомобиля. Российские военные атаковали аэромобильную бригаду ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Ранее российские саперы предприняли рейд в серую зону на Ореховском направлении. Они успешно ликвидировали важный для ВСУ объект, уничтожение которого затруднило передвижение боевиков.