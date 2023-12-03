03 декабря 2023, 14:33
ВС России уничтожили украинский командный пункт центра управления ПВО около Днепропетровска
ВС России ликвидировали командный пункт управления ПВО ВСУ возле Днепропетровска
Российские военные успешно нанесли удар по заглубленному командному пункту, отвечающему за управление и оповещение ПВО воздушного командования ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Военный объект находился в районе Днепропетровска. ВС России использовали при атаке БПЛА, авиацию, ракетные войска и артиллерию. Они также ликвидировали склады горючего около Миргорода в Полтавской области и в районе Хмельницкого. Военнослужащие уничтожили арсенал боеприпасов в Николаевской области, а также живую силу и технику противника в 107 районах.
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На Запорожском направлении ВС России отбили атаку ВСУ, противник потерял до 20 боевиков и два автомобиля. Российские военные атаковали аэромобильную бригаду ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
Ранее российские саперы предприняли рейд в серую зону на Ореховском направлении. Они успешно ликвидировали важный для ВСУ объект, уничтожение которого затруднило передвижение боевиков.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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