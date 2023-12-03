Спецоперация 03 декабря 2023, 08:37 Российские саперы ликвидировали важный для ВСУ объект в Запорожской области РИА «Новости»

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Российские саперы уничтожили в Запорожской области важный для передвижения ВСУ объект. Об этом РИА «Новости» сообщил командир группы саперов 539-го инженерно-саперного полка ВС России.

По его словам, группа предприняла эффективный рейд в серую зону на Ореховском направлении.

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«В результате рейда был уничтожен важный объект для передвижения сил противника. В данный момент передвижение противника сильно затруднено», — констатировал командир.

В конце ноября он же рассказывал журналистам о том, что российские инженерные подразделения начали обезвреживать мины НАТО, установленные украинскими боевиками дистанционно, возле Новопрокоповки в Запорожской области. Мины реагируют на металл и радиостанции. Российские войска обезвредили их несмотря на огонь противника.

Первого декабря Минобороны информировало об уничтожении центра подготовки и применения украинских беспилотников в Запорожской области российскими бойцами.