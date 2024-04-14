Спецоперация 14 апреля 2024, 23:19 ВС России уничтожили склады со снарядами, которыми обстреливали Энергодар РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российская армия ударила по по складам техники и боеприпасов в населенном пункте Чкалово Днепропетровской области Украины. Этими снарядами ВСУ обстреливали Энергодар. Об этом РИА «Новости»сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Накрыли <…> место расположения боевиков ВСУ, склады с боеприпасами, а также скопление военной техники, которая использовалась противником для обстрела Энергодара и Каменско-Днепровского района Запорожской области», — сказал он.

Реклама

Как отметил Рогов, после атаки послышалась повторная детонация. К тому месту, где были украинские бойцы, поехали кареты скорой помощи.

В начале апреля ВС России отразили 39 контратак в районах Семеновки, Бердычей, Новгородского, Тоненького, Уманского и Первомайского. За неделю Вооруженные силы Украины потеряли более 1695 военных. Также ВСУ лишились трех танков, 15 боевых бронированных машин, 19 орудий полевой артиллерии и 23 автомобилей.