Эксклюзив 07 апреля 2024, 13:39 ВС России уничтожили склад с натовскими катерами на Украине ВС России уничтожили склад с переданными НАТО Украине безэкипажными катерами РИА «Новости»

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Вооруженные силы России уничтожили склад с переданными Украине от странам НАТО безэкипажными катерами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен склад с переданными Украине странами НАТО безэкипажными катерами», — уточнили в оборонном ведомстве.

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Военные также ликвидировали две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационную станцию по обнаружению и сопровождению воздушных целей П-18. Помимо этого, бойцы российской армии нанесли поражение живой силе и военной технике Украины в 107-ми районах.

Ранее российские подразделения поразили пять лодок ВСУ у мест загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу Днепра. Украинская армия потеряла до 30 боевиков, два авто, самоходную артиллерийскую установку «Паладин», гаубицы M777, Д-20 и Д-30.

Всего с начала спецоперации российские военные уничтожили 19390 украинских беспилотников, 583 самолета и 270 вертолетов. ВСУ лишились более 15 тысяч танков и других боевых бронированных машин.