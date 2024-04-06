Важное 06 апреля 2024, 12:46 Пять лодок ВСУ поразили за ночь при попытке приблизиться к левому берегу Днепра Минобороны: 5 лодок ВСУ поразили при попытках приблизиться к берегу Днепра РИА «Новости»

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Ночью российские подразделения поразили пять лодок Вооруженных сил Украины в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу Днепра. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Группировка сил «Днепр» продолжают оборонять левый берег реки на Херсонском направлении. В рамках выполнения задач российские бойцы наносили огневые удары по объектам, технике и артиллерии противника на правом берегу. Также подразделения уничтожали беспилотники ВСУ. Ночью российские военные контролировали передвижение плавсредств по Днепру.

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«Пять лодок противника были поражены артиллерией и ударными БПЛА в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу», — уточнил начальник пресс-центра группировки «Днепр»

ВСУ потеряли до 30 боевиков. Также противник лишился двух автомобилей, самоходной артиллерийской установки «Паладин», гаубиц M777, Д-20 и Д-30.

Недавно российский снайпер с позывным Болт самостоятельно ликвидировал коптер ВСУ «Баба-Яга» в Запорожской области. За это бойца наградили медалью «За отвагу».