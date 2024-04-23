23 апреля 2024, 15:30
ВС России уничтожили пусковую установку ЗРК MIM-23 Hawk
Минобороны сообщило об уничтожении пусковой установки ЗРК MIM-23 Hawk
Российские военнослужащие уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK американского производства. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«ВС России поразили склад с беспилотниками 113-й бригады теробороны ВСУ», — добавили в ведомстве.
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В пресс-службе уточнили, что авиация, ракетчики и артиллеристы ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 115-ти районах.
Средства ПВО за минувшие сутки сбили 104 беспилотника ВСУ, одну тактическую ракету «Точка-У», шесть реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», а также четыре авиабомбы Hammer.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе коллегии ведомства заявил, что доля современных систем ПВО и ПРО в ВС России в течение двух лет повысится до 85%.
США
Украина
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