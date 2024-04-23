Спецоперация 23 апреля 2024, 13:57 Доля современных образцов ПВО и ПРО в ВС России увеличилась до 82% Шойгу: долю современных образцов ПВО и ПРО в ВС России увеличат до 85% РИА «Новости»

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Доля современных образцов ПВО и ПРО в армии России составила 82%, в ближайшие два года ее повысят до 85%. Об этом на коллегии Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях поступят в войска в 2024 году. Кроме того, российские военнослужащие получат ЗРК С-400, С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2У», радиолокационные станции нового поколения.

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Шойгу отметил, что в зоне спецоперации хорошо зарекомендовали себя ЗРПК «Панцирь». В текущем году их поставки увеличатся вдвое, добавил министр.

Совершенствование войск ПВО и ПРО поможет прикрыть важные объекты системы управления, стратегических ядерных сил и группировок войск России, подытожил глава Минобороны.

Ранее Шойгу заявил, что ВС России обладает высоким боевым потенциалом. Инициатива на линии соприкосновения находится у российских войск.