Спецоперация 28 февраля 2023, 12:31 ВС России уничтожили противника с помощью беспилотника «Иноходец» Минобороны: ВС России уничтожили противника с помощью беспилотника «Иноходец»

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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Иноходец» российских сил участвовал в уничтожении батальона противника в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Уничтожение командно-наблюдательного пункта батальона противника расчетом БПЛА „Иноходец“. Объект был поражен управляемым авиационным боеприпасом», — уточнили в описании к видео.

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Министерство добавило, что участвующие в спецоперации беспилотники могут проводить разведку, боевое применение средств по целям и корректировку огня.

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