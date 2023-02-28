28 февраля 2023, 12:31
ВС России уничтожили противника с помощью беспилотника «Иноходец»
Минобороны: ВС России уничтожили противника с помощью беспилотника «Иноходец»
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Иноходец» российских сил участвовал в уничтожении батальона противника в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Уничтожение командно-наблюдательного пункта батальона противника расчетом БПЛА „Иноходец“. Объект был поражен управляемым авиационным боеприпасом», — уточнили в описании к видео.
Реклама
Министерство добавило, что участвующие в спецоперации беспилотники могут проводить разведку, боевое применение средств по целям и корректировку огня.
Реклама
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что украинские военные оказались в крайне сложной ситуации из-за прихода в Артемовск хорошо подготовленных российских бойцов. Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер», в частности, принимают участие в наступлении на город.
Беспилотники
Минобороны РФ
Реклама
Реклама