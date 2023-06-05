Происшествия 05 июня 2023, 13:14 Более 10 украинских террористов уничтожили при попытке прорыва в Новой Таволжанке Минобороны: ВС России пресекли попытки диверсантов ВСУ прорваться в Белгородскую область РИА «Новости»

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Российские войска и сотрудники ФСБ 4 июня сорвали попытку двух украинских ДРГ проникнуть в село Новая Таволжанка Белгородской области, уничтожив более 10 террористов, сообщили в Минобороны.

Украинские власти продолжают попытки проводить теракты в приграничных районах России, подчеркнули в ведомстве.

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В минувшее воскресенье, около 13:00, под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов террористы попытались форсировать Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки

Авиация и артиллерия подразделений прикрытия госграницы Западного военного округа уничтожили террористические формирования.

«В результате огневого поражения ликвидировано более 10 террористов, две лодки и один бронеавтомобиль», — уточнили в ведомстве.

В рамках контрбатарейной борьбы российские военные подавили пять украинских минометных взводов и уничтожили боевую машину РСЗО «Град» в районе Волчанска (Харьковская область), а также две САУ Krab, наносившие удары по территории России.

По данным министерства, в результате попытки прорыва ДРГ нарушения госграницы допущено не было.