Спецоперация 06 июня 2023, 23:29 ВС России уничтожили немецкую самоходку PzH 2000 под Артемовском «РВ»: немецкую установку PzH 2000 уничтожили в зоне СВО Википедия

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Российские военные в зоне специальной операции уничтожили немецкую самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze-2000 в бою под Артемовском. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Артиллеристы отдельной гвардейской мотострелковой бригады вступили в артиллерийскую дуэль с немецкой самоходной гаубицей Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000). Это первое уничтожение немецкой САУ», — написали авторы канала.

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Военкоры также отметили, что на флангах Артемовска противник активно использует артиллерию НАТО.

PzH 2000 — является одной из самых лучших современных САУ в мире. Она отличается мобильностью, дальностью и высокой скорострельностью с разными современных боеприпасов.

По данным Минобороны, южная группировка войск успешно отбила четыре атаки украинских военных на Артемовском направлении. По данным ведомства, российские военные предотвратили обхода и вклинения в оборону в районе Берховки. В ходе отражения атак на Артемовск российские военные ликвидировали более 260 бойцов ВСУ.