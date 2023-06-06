Спецоперация 06 июня 2023, 17:42 ВСУ лишились более 260 бойцов при попытках атак на Артемовск Минобороны: российские военные отбили за сутки 4 атаки ВСУ на Артемовском направлении РИА «Новости»

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Южная группировка войск отбила четыре атаки украинских военных на Артемовском направлении, заявили в Минобороны. По данным ведомства, обхода и вклинения в оборону в районе Берховки российские военные не допустили.

В районе Артемовска попытки наступления предприняли 5-я горно-штурмовая бригада ВСУ в направлении населенного пункта Клещеевка, а также 77-я аэромобильная бригада в районе населенного пункта Берховка (ДНР).

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«Обхода и вклинения в нашу оборону противника не допущено», — подчеркнул официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

При отражении атак на Артемовск российские военные уничтожили более 260 бойцов ВСУ, пять танков, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа, две установки РСЗО «Град», три САУ «Гвоздика», французскую САУ Cezar, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицы Д-30 и «Мста-Б».