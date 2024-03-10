10 марта 2024, 15:13
ВС России уничтожили немецкую самоходку на Херсонском направлении
Минобороны сообщило об уничтожении немецкой САУ Panzerhaubitze 2000 в зоне СВО
Вооруженные силы России уничтожили на Херсонском направлении самоходную артиллерийскую установку (САУ) Panzerhaubitze 2000 немецкого производства. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Украинская армия также лишилась американской артиллерийской системы М777, трех автомобилей, двух самоходных установок «Гвоздика» и гаубицы Д-30. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих.
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На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» поразили живую силу и технику 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад противника.
В январе прошлого года российские войска предотвратили попытку ВСУ форсировать Днепр в районе Херсона. Украинские бойцы планировали закрепиться на левом берегу реки.
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