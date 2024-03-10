Спецоперация 10 марта 2024, 15:13 ВС России уничтожили немецкую самоходку на Херсонском направлении Минобороны сообщило об уничтожении немецкой САУ Panzerhaubitze 2000 в зоне СВО IMAGO/Thomas Wiegold/photothek.n/globallookpress

Читать 360tv в

Вооруженные силы России уничтожили на Херсонском направлении самоходную артиллерийскую установку (САУ) Panzerhaubitze 2000 немецкого производства. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Украинская армия также лишилась американской артиллерийской системы М777, трех автомобилей, двух самоходных установок «Гвоздика» и гаубицы Д-30. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих.

Реклама

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» поразили живую силу и технику 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад противника.

В январе прошлого года российские войска предотвратили попытку ВСУ форсировать Днепр в районе Херсона. Украинские бойцы планировали закрепиться на левом берегу реки.