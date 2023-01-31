Спецоперация 31 января 2023, 19:30 Российские войска отразили попытку ВСУ форсировать Днепр Пресс-секретарь врио главы Херсонской области Василенко: ВСУ не дали форсировать Днепр РИА «Новости»

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Российские военные отразили попытку Вооруженных сил Украины форсировать Днепр в районе Херсона. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

«Сегодня предпринята очередная попытка со стороны украинских войск форсировать Днепр в районе Херсона. Она отбита», — уточнил он.

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По словам Василенко, украинские военные планировали закрепиться на левом берегу, но эта попытка «успеха не имела».

Минобороны РФ ранее сообщило об успешной контрбатарейной борьбе российских военных на Херсонском направлении. За минувшие сутки подразделения ВС России уничтожили склад с артиллерийскими боеприпасами ВСУ и одну самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Российские силы также смогли перехватить две противорадиолокационные ракеты HARM в районах Пролетарки и Виноградова в Херсонской области.

Очередная попытка украинских сил высадить десант на Потемкинских островах вновь закончилась неудачей. Согласно информации Вооруженных сил России, действующих в этом районе, враг потерпел поражение с серьезными потерями.