Спецоперация 25 января 2024, 13:41 Российские бойцы взяли в плен украинского офицера, пришедшего в окоп с проверкой Боец ВС России Лева рассказал о взятии в плен пришедшего с проверкой офицера ВСУ

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Бойцы штурмовой группы ВС России заняли позиции украинской армии и взяли в плен офицера ВСУ, рассказал заместитель командира взвода, боец с позывным Лева. Его слова привело Минобороны.

Украинский офицер пришел в окоп с проверкой, думая, что там находятся военные ВСУ.

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«К нам пришел их непосредственный начальник. Он не ожидал нас увидеть — пришел вольготно: один, без охраны, с пистолетом», — поделился солдат.

Он не исключил, что офицер Вооруженных сил Украины принял россиян за своих бойцов, которые вышли из повиновения. Украинец стал кричать и хвататься за оружие, добавил Лева. Российские военные взяли его в плен, после чего провели разведку боем направления, откуда пришел офицер. Это позволило ВС РФ успешно захватить вскрытый опорный пункт ВСУ,

Ранее бойцы подразделения «Пятнашка» захватили позиции ВСУ в районе Авдеевки. ВС РФ взяли в плен трех украинских военнослужащих.

Экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявлял, что инженерные войска ВСУ начали строить оборонительную линию, за которую вскоре придется отступить. Объект появится в 10-15 километрах от текущих позиций, сообщил сайт kp.ru.