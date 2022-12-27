Спецоперация 27 декабря 2022, 08:33 Союзные силы сожгли танки ВСУ на краснолиманском направлении из «Солнцепека» «Русская весна»: ВС России сожгли танки ВСУ из огнемета «Солнцепек» РИА «Новости»

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Союзные силы поразили танки ВСУ из тяжелых огнеметных систем типа ТОС-1А «Солнцепек». Кадрами нанесения удара поделились представители «Русской весны» в Telegram-канале.

«„Солнцепек“ отважных сжег танки ВСУ на лиманском фронте», — сообщили они.

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Журналисты издания отметили, что на кадрах показана работа группировки «О». Они сказали, что в тот момент удар нанесли по нескольким танкам. Первый подорвался сразу и, как отметили авторы материала, достаточно зрелищно сдетонировал. Второй транспорт противника, находившийся недалеко от пораженного, пострадал чуть позднее.

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Точный тип и количество уничтоженной вражеской техники, удар по которой показан на видео, неизвестно. Также не уточняются безвозвратные потери противника в единицах живой силы.

По словам журналистов «Русской весны», в районе Сватово-Кременной продолжаются активные боестолкновения с применением артиллерии.