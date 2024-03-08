Спецоперация 08 марта 2024, 08:05 Российские Су-34 ударили по укрепрайону ВСУ на Авдеевском направлении Минобороны: экипажи Су-34 ударили по укрепрайону ВСУ на Авдеевском направлении

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Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили по укрепрайону и живой силе ВСУ на Авдеевском направлении. Атака оказалась эффективной. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

При ударе использовались неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Эти особенности позволяют наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

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Разведка подтвердила уничтожение намеченных целей. После этого экипажи благополучно вернулись на аэродром.

В оборонном ведомстве напомнили, что истребители Су-34 стоят на вооружении ВКС России и каждый день используются для уничтожения скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов украинских войск в зоне спецоперации.

Ранее, 4 марта, сообщалось, что группировка войск «Центр» ночью ударила по месту размещения техники и военнослужащих ВСУ на Авдеевском направлении. Задачу выполнили расчеты реактивной системы залпового огня «Град».