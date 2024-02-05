Спецоперация 05 февраля 2024, 15:12 ВС России улучшили позиции на Донецком и Краснолиманском направлениях Минобороны: ВС России усилили позиции на двух направлениях в зоне спецоперации РИА «Новости»

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Российские войска за последние сутки усилили позиции на Краснолиманском и Донецком направлениях спецоперации. Об этом доложили в Минобороны.

Подразделения группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении улучшили положение по переднему краю. При поддержке артиллерии удалось отразить две атаки штурмовых групп механизированной бригады ВСУ в районе Ямполовки в ДНР. Украинская армия потеряла до 260 человек и пять автомобилей.

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А на Донецком направлении более выгодные рубежи и позиции заняли подразделения группировки войск «Юг». Они нанесли огневое поражение живой силе и технике трех механизированных бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ в окрестностях Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки в ДНР. Помимо этого, российским силам удалось отразить две атаки штурмовых групп двух бригад противника. В результате украинские боевики потеряли до 290 военнослужащих, а также четыре автомобиля и две бронированные машины. В ходе контрбатарейной борьбы ВС России поразили боевую машину РСЗО «Град», гаубицу Д-20, орудие Д-30 и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Об улучшении позиции российских войск на обоих направлениях Минобороны также сообщало в конце января.