Спецоперация 05 марта 2024, 12:24 Командира ВСУ застрелили через щель в окне Российский снайпер с позывным Лис ликвидировал командира ВСУ через щель в окне Официальный сайт президента Украины

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Снайпер Вооруженных сил России с позывным Лис рассказал, как уничтожил высокопоставленного офицера разведки ВСУ. Об этом сообщила «Российская газета».

Важную цель удалось ликвидировать ночью. Украинский офицер находился в здании, где окна заколотили досками, между которыми была щель. Когда командир разведбата ВСУ подошел к ней, получил две пули в шею от Лиса.

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Российский военнослужащий рассказал, что у него еще не было дуэлей с украинскими стрелками. Но однажды он работал против целого полка элитного отряда Сил специальных операций Украины.

В феврале снайпер-морпех Вооруженных сил России с позывным Подя совершил героический поступок в зоне специальной операции. Боец взялся за косу, чтобы расчистить минное поле. Он преодолел с этим орудием в руках десятки километров, чтобы местные жители ходили в соседнюю деревню по более короткой дороге.

До этого Минобороны сообщило о другом подвиге в зоне боевых действий. Бойцы танкового батальона ВСУ России не допустили прорыва оборонительной линии, уничтожив более 100 солдат ВСУ.