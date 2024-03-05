05 марта 2024, 12:24
Командира ВСУ застрелили через щель в окне
Российский снайпер с позывным Лис ликвидировал командира ВСУ через щель в окне
Снайпер Вооруженных сил России с позывным Лис рассказал, как уничтожил высокопоставленного офицера разведки ВСУ. Об этом сообщила «Российская газета».
Важную цель удалось ликвидировать ночью. Украинский офицер находился в здании, где окна заколотили досками, между которыми была щель. Когда командир разведбата ВСУ подошел к ней, получил две пули в шею от Лиса.
Реклама
Российский военнослужащий рассказал, что у него еще не было дуэлей с украинскими стрелками. Но однажды он работал против целого полка элитного отряда Сил специальных операций Украины.
В феврале снайпер-морпех Вооруженных сил России с позывным Подя совершил героический поступок в зоне специальной операции. Боец взялся за косу, чтобы расчистить минное поле. Он преодолел с этим орудием в руках десятки километров, чтобы местные жители ходили в соседнюю деревню по более короткой дороге.
До этого Минобороны сообщило о другом подвиге в зоне боевых действий. Бойцы танкового батальона ВСУ России не допустили прорыва оборонительной линии, уничтожив более 100 солдат ВСУ.
ВСУ
Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама