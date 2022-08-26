Две бригады ВСУ оставили свои позиции и покинули районы боевых действий

Солдаты двух бригад Вооруженных сил Украины в ДНР и Харьковской области оставили свои позиции и покинули районы боевых действий. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сообщается, что из-за больших потерь позиции оставили военнослужащие двух механизированных бригад — в Новомихайловке Донецкой Народной Республики и Дибровном в Харьковской области.

«В связи с большими потерями и утратой боеспособности военнослужащие подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ в Новомихайловке Донецкой Народной Республики и 93-й механизированной бригады ВСУ в Дибровном Харьковской области оставили позиции и убыли из районов боевых действий», — сказал он.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины по Северскому и Яковлевкой в Донецкой Народной Республике. В результате погибли более 50 националистов.