26 марта 2024, 11:44
ВС России ударили по училищу ВСУ в Харькове
РИА «Новости»: российские военные нанесли удар по училищу ВСУ в Харькове
Танковое училище ВСУ в Харькове попало под удар российских военных. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор подпольного движения в Николаеве Сергей Лебедев со ссылкой на харьковских коллег.
Также под ударом оказался корпус университета МВД Украины в Харькове, где расположена штурмовая бригада «Лють».
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«Нам сообщили из Харькова, что этой ночью один из прилетов был в школу МВД „Бандурки“. Видели большой столб черного дыма, взрыв был сильный. Район оцепили, сюда прибыли два десятка машин скорой помощи», — рассказал источник.
Он добавил, что на территории танкового училища прогремели два взрыва, в первый раз около двух ночи, а второй — около четырех утра. В городе отключили электричество еще до начала зазвучавшей сирены воздушной тревоги.
Ночью во вторник украинские СМИ сообщили о трех мощных взрывах в Харькове, отмечал телеканал RT.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Харьков
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