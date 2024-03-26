Спецоперация 26 марта 2024, 11:44 ВС России ударили по училищу ВСУ в Харькове РИА «Новости»: российские военные нанесли удар по училищу ВСУ в Харькове РИА «Новости»

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Танковое училище ВСУ в Харькове попало под удар российских военных. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор подпольного движения в Николаеве Сергей Лебедев со ссылкой на харьковских коллег.

Также под ударом оказался корпус университета МВД Украины в Харькове, где расположена штурмовая бригада «Лють».

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«Нам сообщили из Харькова, что этой ночью один из прилетов был в школу МВД „Бандурки“. Видели большой столб черного дыма, взрыв был сильный. Район оцепили, сюда прибыли два десятка машин скорой помощи», — рассказал источник.

Он добавил, что на территории танкового училища прогремели два взрыва, в первый раз около двух ночи, а второй — около четырех утра. В городе отключили электричество еще до начала зазвучавшей сирены воздушной тревоги.

Ночью во вторник украинские СМИ сообщили о трех мощных взрывах в Харькове, отмечал телеканал RT.