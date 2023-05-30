Важное 30 мая 2023, 15:24 ВС России ударили по пунктам принятия решений ВСУ, где планировали новые теракты Минобороны: военные поразили пункты ВСУ, в которых планировали теракты в России РИА «Новости»

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В течение суток российские военные поразили пункты принятия решений ВСУ, в которых планировали совершение терактов на территории России, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что украинские военнослужащие действовали под руководством сотрудников западных спецслужб.

По словам представителя министерства обороны, ВС России нанесли групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования. В результате атаки удалось поразить все назначенные цели, отметил Конашенков.

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За прошедшие сутки системы ПВО сбили семь снарядов, выпущенных из РСЗО HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM. В Запорожской области, республиках Донбасса, а также в районах населенных пунктов Великий Выселок и Петровской Харьковской области уничтожили восемь украинских беспилотников.

Власти Украины перешли к террористическим методам с использованием западного оружия, заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, слова представителей Запада о недопустимости атак на территории России являются ложью, сообщили «Известия».

В течение мая ВСУ потеряли более 16 тысяч бойцов, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он добавил, что ВС России продолжают наносить удары по позициям противника.