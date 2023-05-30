Спецоперация 30 мая 2023, 14:28 Шойгу озвучил потери ВСУ за май Глава Минобороны Шойгу: ВСУ потеряли в мае свыше 16 тысяч бойцов Официальный сайт президента Украины

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедший месяц лишились более 16 тысяч своих военных. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу, сообщил ТАСС.

«Группировки российских войск продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику. Только за этот месяц его потери составили свыше 16 тысяч военнослужащих», — сказал он.

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По его словам, также украинские военные потеряли 466 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 238 минометов и орудий полевой артиллерии, свыше 400 танков и других бронированных машин, пять вертолетов и 16 самолетов. Глава ведомства отметил, что за последний месяц российские силы перехватили и уничтожили 196 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow и 16 ракет HARM.

Шойгу обвинил киевский режим в организации терактов против мирных жителей России и ударах по российским социальным объектам. Министр отметил, что Вооруженные силы РФ жестко реагируют на действия украинцев.