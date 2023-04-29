Спецоперация 29 апреля 2023, 18:22 ВС России сбили американский беспилотник ВСУ в районе Энергодара РИА «Новости»: используемый ВСУ беспилотник Quantix Recon сбили под Энергодаром РИА «Новости»

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Украинский беспилотник американского производства сбили на Запорожском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в силовых структурах.

Российские военные уничтожили американский дрон в районе Энергодара. ВСУ используют его для ведения разведки и подготовки к осуществлению диверсионных операций, уточнил он.

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По словам источника, беспилотник бойцы ВС России обнаружили в воздушном пространстве своей зоны ответственности. Благодаря эффективным действиям аппарат оперативно подавили и сбили. Выяснилось, что это был разведывательный Quantix Recon от американской компании AeroVironment.

«Он осуществляет автоматизированный сбор данных и способен вести разведку местности без непосредственного вмешательства оператора», — добавил собеседник издания.

Накануне атаку украинских беспилотных летательных аппаратов зафиксировали в Шебекинском районе Белгородской области. Снаряд упал с парашюта на жилой дом в Муроме. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших нет. Повреждения получила линия электропередач.