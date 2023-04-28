Происшествия 28 апреля 2023, 15:32 Беспилотники вновь атаковали Белгородскую область Губернатор Гладков: Шебенский городской округ попал под обстрел украинских беспилотников Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

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Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали Шебекинский район Белгородской области. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня под массовый обстрел с беспилотников попал Шебекинский городской округ», — написал он.

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По словам Гладкова, никто не пострадал, больших разрушений не зафиксировано. Однако линии электропередач оказались повреждены. Ремонтные бригады в ближайшее время их восстановят.

Гладков добавил, что снаряд упал с парашюта на жилой дом в Муроме, обошлось без пострадавших. Правоохранительные органы оцепили место ЧП.

Белгородскую область, поскольку она является приграничным регионом, постоянно обстреливают ВСУ.

Накануне украинские силы ударили по селу Щетиновка. По словам губернатора, в результате этого пострадала одна женщина. Ее госпитализировали, врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

Упавший снаряд повредил крышу корпуса сельскохозяйственного предприятия. Также повреждения получила техника, уточнил Гладков.