ВС России разгромили батальон горно-штурмовой бригады ВСУ

ВС России нанесли большие потери 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ. По словам ее пленных военнослужащих, в ходе наступательных действий в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода 108-й батальон бригады полностью разгромили: осталось 30 человек из 350. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге.

Он добавил, что в подразделениях 115-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, действующих на Лисичанском направлении, сложилась «критическая ситуация с продовольствием». Из-за голода многие военнослужащие оставляют позиции и дезертируют.

Также Конашенков доложил, что в районе Питомника Харьковской области российская артиллерия уничтожила до 100 боевиков нацистского формирования «Кракен»* и около 10 единиц боевой техники. Командование боевиков оставило позиции и отвело остатки подразделения в Харьков.

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Противник несет значительные потери», — подытожили в оборонном ведомстве.

* Нацбатальон «Кракен» — ответвление батальона «Азов», признанного экстремистской организацией и запрещенного в РФ.