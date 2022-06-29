Украинский «Кракен» бросил позиции в Харьковской области

После больших потерь в районе населенного пункта Питомник в Харьковской области командование украинского националистического батальона «Кракен»* отдало приказ об отступлении с позиций, сообщило Минобороны РФ.

Российская артиллерия нанесла удар вблизи населенного пункта Питомник в Харьковской области. Нацбатальон лишился до 100 боевиков и 10 единиц техники. Командование приказало оставшимся боевикам бросить позиции.

Националисты из «Кракена» причастны к минированию детской городской больницы Харькова с врачами и пациентами, которых привезли туда под угрозой расстрела. В начале июня спецназ Росгвардии уничтожил в Харьковской области группировку бойцов этого нацбатальона.

* Националистический батальон «Кракен» — ответвление батальона «Азов», признанного экстремистской организацией и запрещенного в РФ.