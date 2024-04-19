Мир 19 апреля 2024, 11:15 Российские войска нанесли удар в районе аэродрома Канатово в Кировограде Координатор подполья Лебедев: ВС РФ ударили в районе аэродрома Канатово РИА «Новости»

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ВС России предприняли атаку в районе аэродрома Канатово в Кировограде. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Прилет зафиксировали в 06:50. В городе услышали звук «отдаленного удара», уточнил подпольщик.

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«Направление называют — в стороне аэродрома Канатово», — подчеркнул он.

По данным Лебедева, примерно через 15 минут в сторону аэродрома проехало целых восемь машин скорой помощи.

Ранее стало известно о ракетной атаке ВС России на предприятие в Павлограде в Днепропетровской области. По информации Сергея Лебедева, удар нанесли в сторону химического завода, где изготавливают ракетное топливо. Власти Днепропетровской области таких данных не предоставили, отметив лишь, что «есть попадание».

В Днепропетровске удары российских сил повредили два инфраструктурных объекта. Еще один объект инфраструктуры получил повреждения в Криворожском районе Днепропетровской области.