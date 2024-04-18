Важное 18 апреля 2024, 08:59 ВС России поразили расположение артиллерии ВСУ около Берислава Подпольщик Лебедев: по расположению артиллерии ВСУ у Берислава ударили ФАБ РИА «Новости»

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Российские войска с помощью фугасных авиационных бомб атаковали расположение украинских артиллеристов на окраине Берислава, из которого ВСУ обстреливают Каховку. Об этом РИА «Новости» заявил представитель подполья Сергей Лебедев.

По его словам, в результате удара ВСУ потеряли порядка 30 боевиков.

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«Херсонское направление. В город Берислав, на окраину, прилетел ФАБ. <…> Прилет был по расположению артиллерии и артиллеристов», — указал Лебедев.

Он добавил, что военные также атаковали подконтрольные Киеву Ивановку, Змиевку и Новотягинку.

Ранее координатор подпольного движения Николаевской области сообщил, что российские военные уничтожили военные склады и аэродром в Ивано-Франковской области. Он подтвердил, что на западе Украины прозвучали взрывы.

По его данным, войска ударили по военному аэродрому утром 18 апреля, а через 5-10 минут они с помощью фугасных авиационных бомб поразили военные объекты в Ивано-Франковске.