18 апреля 2024, 08:59
ВС России поразили расположение артиллерии ВСУ около Берислава
Подпольщик Лебедев: по расположению артиллерии ВСУ у Берислава ударили ФАБ
Российские войска с помощью фугасных авиационных бомб атаковали расположение украинских артиллеристов на окраине Берислава, из которого ВСУ обстреливают Каховку. Об этом РИА «Новости» заявил представитель подполья Сергей Лебедев.
По его словам, в результате удара ВСУ потеряли порядка 30 боевиков.
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«Херсонское направление. В город Берислав, на окраину, прилетел ФАБ. <…> Прилет был по расположению артиллерии и артиллеристов», — указал Лебедев.
Он добавил, что военные также атаковали подконтрольные Киеву Ивановку, Змиевку и Новотягинку.
Ранее координатор подпольного движения Николаевской области сообщил, что российские военные уничтожили военные склады и аэродром в Ивано-Франковской области. Он подтвердил, что на западе Украины прозвучали взрывы.
По его данным, войска ударили по военному аэродрому утром 18 апреля, а через 5-10 минут они с помощью фугасных авиационных бомб поразили военные объекты в Ивано-Франковске.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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