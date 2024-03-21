Важное 21 марта 2024, 16:50 ВС России поразили ракетой машиностроительный завод в Николаеве РИА «Новости»

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Ракета поразила машиностроительный завод «Зоря» — «Машпроект» в Николаеве. Об этом журналистам рассказал представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«„Зоря“ — „Машпроект“ — точно туда есть прилет. Была детонация сильная», — заявил он.

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По данным «Аргументов и фактов», Лебедев добавил, что над городом ощущается «четкий запах гари».

До этого стало известно о взрыве в Николаеве. Мэр Александр Сенкевич написал в Telegram-канале: «Громкий взрыв в городе». На территории объявили воздушную тревогу. К 17:00 сирены воздушной тревоги звучали только в Сумской области и на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики. Утром 21 марта взрывы гремели в Киеве.

Ранее, 17 марта, Лебедев также информировал СМИ об ударе по Николаевскому бронетанковому заводу, где ремонтируют технику, и по ангару с ожидающей ремонта западной техникой.

Целями ВС России на Украине остаются объекты военного управления и связанные с ними объекты энергетической инфраструктуры.