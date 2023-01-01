Важное 01 января 2023, 14:58 ВС России поразили места хранения беспилотников ВСУ — Минобороны Минобороны России заявило поражении 31 декабря мест хранения и запуска украинских дронов

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Днем 31 декабря российские военные поразили места хранения и запуска украинских беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что эти действия позволили сорвать планы Украины по совершению террористических атак против России.

Представитель министерства уточнил, что удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, которые задействуют в изготовлении беспилотников, нанесли при помощи высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования. Военные поразили стоянки и места запуска ударных дронов ВСУ.

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«Цель удара достигнута. Планы киевского режима по совершению в ближайшее время террористических атак против Российской Федерации сорваны», — подчеркнул Конашенков.

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ВС России продолжают выполнение спецоперации. Потери ВСУ на Красно-Лиманском направлении за сутки составили более 150 бойцов убитыми и ранеными, добавил Конашенков. По его словам, украинские военные также лишились одного БТР и двух пикапов.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли поражение базе элитного украинского спецназа в Хмельницком. Позиции ВСУ уничтожили ракетным ударом.